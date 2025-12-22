Генерал-лейтенант Сарваров погиб при взрыве автомобиля в Москве

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщили 22 декабря в Следственном комитете России.

«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По факту происхождения было немедленно возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». По предварительной информации следствия, основная версия убийства высокопоставленного военного связана с деятельностью украинских спецслужб.

Инцидент произошел во дворе жилого дома в районе Зябликово.

