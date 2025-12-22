Племянник Екатерины Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве

Племянник актрисы Екатерины Варнавы полностью признал вину в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Мытищинского городского суда Московской области.

Георгий Варнава пояснил суду, что согласился на работу курьером, увидев предложение о подработке в одном из мессенджеров.

«Я осознавал, что перевожу денежные средства, однако не знал ни конкретных сумм, ни конечного размера своего вознаграждения», — заявил обвиняемый, выразив раскаяние в содеянном.

По версии следствия, в феврале 2025 года мужчина должен был получить 350 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки из Мытищ, которую обманул телефонный аферист. Сотрудники банка, заподозрив неладное, успели заменить настоящие деньги муляжом.

Георгий Варнава был задержан в момент попытки забрать эту сумку. Ему инкриминируют покушение на мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

