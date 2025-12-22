Умер актер из культового фильма «Брат» Владимир Ермилов

Стало известно о смерти актера театра, кино и телевидения Владимира Ермилова. Ему было 66 лет. Сердце артиста остановилось в воскресенье, 21 декабря.

Пользователи в соцсетях вспоминают Ермилова как сильного и запоминающегося актера, особенно отмечая его работу в фильме «Брат». Многие пишут, что он рано ушел из жизни, выражают соболезнования родным и подчеркивают, что роль в культовой картине оставила заметный след в истории российского кино. При этом поклонники вспоминают, что сам актер болезненно относился к этим съемкам из-за тяжелого инцидента, произошедшего на площадке.

Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. В 1983 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, после чего работал в Санкт-Петербургском театре кукол «Бродячая собачка».

За свою карьеру актер снялся более чем в восьмидесяти фильмах и сериалах. Одной из самых известных его работ стала роль Павла Евграфовича — конфликтного мужа водителя трамвая Светланы — в драме «Брат». Во время съемок этой сцены Ермилов получил серьезное ранение.

«Никогда не забуду, как снимали сцену с Павлом Евграфовичем, когда я стреляю ему по ногам из обреза. Надо было больше дыма, поэтому пороху не пожалели. И вот съемка, выстрел дуплетом, грохот, дым, он падает, как подкошенный… Отлично, снято! Дым рассеивается, а артист лежит в луже крови: повыше колен две дырки от пыжей. Я после этого стараюсь стрелять мимо, а пиротехники на „Ленфильме“, говорят, до сих пор перед ним выставляются», — рассказывал Сергей Бодров-младший.

После выхода «Брата» Ермилов часто снимался в проектах о криминальном мире и работе правоохранительных органов. В их числе сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия». Также в его фильмографии значатся картины «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Роман императора», «Шахматист», «Мушкетеры Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор».

Сергей Бодров-младший погиб 20 сентября 2002 года во время съемок фильма «Связной» в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Вместе с ним тогда находилась съемочная группа из 124 человек. Позже актер Иван Кокорин рассказывал о своей встрече с Бодровым всего за неделю до трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.