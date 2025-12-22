Путин выступил в роли экскурсовода для лидеров стран СНГ в Эрмитаже

Президент России Владимир Путин выступил в роли гида для лидеров стран СНГ в знаменитом Эрмитаже. Об это сообщил сам лидер РФ в ходе неформального саммита стран-участниц в Санкт-Петербурге.

На экскурсии вместе с Путиным присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В этот момент лидеры стран СНГ смогли не только насладиться искусством, но и обсудить общие интересы и перспективы сотрудничества.

Кадры из пресс-службы Кремля показывают, как Путин, находясь в компании директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, живо рассказывает о шедеврах музея.

В ожидании высокопоставленных визитеров российский лидер и Михаил Пиотровский также смогли полюбоваться панорамой Дворцовой площади, украшенной главной елкой Санкт-Петербурга.

