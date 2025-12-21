Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира им. Толстого

Награда присуждается за заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного мира и активную миротворческую деятельность.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого лидерам стран-членов СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония проходит в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

«Рад приветствовать всех вас на церемонии вручения Международной премии мира и от всей души поздравляю ее лауреатов», — сказал Владимир Путин.

Во время приветственного слова глава государства отметил, что считает глубоко символичным присвоение премии имени великого русского писателя Льва Толстого. По словам Путина, писатель знал, какими бедствиями и страданиями оборачиваются вооруженные конфликты и насколько естественно стремление каждого человека к мирной жизни.

Лауреатами премии имени Льва Толстого в 2025 году стали президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским фондом мира. Награда присуждается за заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного мира и активную миротворческую деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений.

