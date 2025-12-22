«Это непросто»: Мари Краймбрери начала работать удаленно

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 64 0

Певица отметила, что выстроенный график позволяет больше времени проводить с дочерью.

Как Мари Краймбрери совмещает материнство и сцену

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мари Краймбрери начала работать удаленно, чтобы уделять больше времени дочери

Певица Мари Краймбрери рассказала, как ей удается совмещать воспитание ребенка с активной творческой работой. В интервью Газета.ру артистка отметила, что даже при высокой занятости в индустрии шоу-бизнеса старается выстраивать график так, чтобы как можно больше времени проводить с дочерью.

«Быть матерью и работать в музыкальной индустрии — это непросто. Но я научилась работать удаленно, что помогает решать многие вопросы, не выходя из дома», — заявила Краймбрери.

Певица подчеркнула, что поддержка семьи имеет для нее принципиальное значение и напрямую влияет на творческое состояние.

Артистка также заявила, что не планирует навязывать дочери выбор будущей профессии. Она подчеркнула, что считает важным предоставить ребенку свободу в определении собственного пути.

Мари Краймбрери состоит в отношениях с блогером и телеведущим Давидом Манукяном более трех лет. О романе пара публично сообщила весной 2024 года, а весной 2025 года стало известно об их браке. В мае у супругов родилась дочь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
«Отпускали к врачу»: как протекает беременность Лерчек под домашним арестом
16:12
«Угроза для всего человечества»: актер дубляжа Всеволод Кузнецов высказался об ИИ
15:58
Поставки российского газа в Среднюю Азию до 2030 года увеличатся более чем вдвое
15:50
«Бездонная дыра»: Запад устал от расходов на Украину
15:39
«Это непросто»: Мари Краймбрери начала работать удаленно
15:27
Громкие хлопки и запах гари: житель Удмуртии устроил салют в квартире и сбежал

Сейчас читают

Средняя Азия заберет часть европейских объемов «Газпрома»
Племянник Екатерины Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Мужчина закопал тещу на кладбище для животных и оформил на нее кредиты
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026