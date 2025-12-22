«Это непросто»: Мари Краймбрери начала работать удаленно

Мари Краймбрери начала работать удаленно, чтобы уделять больше времени дочери

Певица Мари Краймбрери рассказала, как ей удается совмещать воспитание ребенка с активной творческой работой. В интервью Газета.ру артистка отметила, что даже при высокой занятости в индустрии шоу-бизнеса старается выстраивать график так, чтобы как можно больше времени проводить с дочерью.

«Быть матерью и работать в музыкальной индустрии — это непросто. Но я научилась работать удаленно, что помогает решать многие вопросы, не выходя из дома», — заявила Краймбрери.

Певица подчеркнула, что поддержка семьи имеет для нее принципиальное значение и напрямую влияет на творческое состояние.

Артистка также заявила, что не планирует навязывать дочери выбор будущей профессии. Она подчеркнула, что считает важным предоставить ребенку свободу в определении собственного пути.

Мари Краймбрери состоит в отношениях с блогером и телеведущим Давидом Манукяном более трех лет. О романе пара публично сообщила весной 2024 года, а весной 2025 года стало известно об их браке. В мае у супругов родилась дочь.

