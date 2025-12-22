«Не очень талантливые»: Всеволод Кузнецов объяснил «плохую» дикцию актеров

Всеволод Кузнецов объяснил невнятную дикцию актеров вынужденными мерами

Актер озвучивания Всеволод Кузнецов объяснил в интервью политологу Дмитрию Егорченкову, почему в современных российских фильмах артисты все чаще говорят невнятно, «под сурдинку» и будто мычат. По мнению артиста, причина кроется в том, что кино стало продюсерским, а режиссеры нередко требуют от актеров играть максимально приглушенно и «органично», фактически убирая действие, эмоцию и четкую речь.

«Мне кажется, это все идет от того, что кино сейчас стало большей частью продюсерским, пришел целый ряд режиссеров, которые, может быть, не очень талантливые, и они заставляют артистов играть „под сурдинку“, как бы органично — ничего не действуя и ничего не играя. От этого и идут огрехи актерской речи», — заявил Кузнецов.

Он пояснил, что проблема не только в киноиндустрии, но и в ритме современной жизни. Люди в целом стали говорить быстрее, но при этом перестали четко выговаривать слова. Он привел пример из повседневности — разговоры в ресторанах и общественных местах, где речь звучит скомкано и неразборчиво. Кузнецов признался, что и сам иногда ловит себя на том, что начинает «проглатывать» слова, когда пытается ускориться.

При этом актер подчеркнул, что считает такую тенденцию опасной. Он убежден, что русская речь сама по себе очень богатая и красивая, и именно поэтому ее необходимо осознанно сохранять. По мнению Кузнецова, невнятная манера говорить — не норма и не признак «органичности», а результат отказа от работы над словом.

Отвечая на вопрос, можно ли переломить эту тенденцию, он отметил, что полностью остановить ее сложно, но бороться нужно. Кузнецов считает, что ответственность лежит и на режиссерах, и на самих артистах: без уважения к речи кино постепенно теряет выразительность, а зритель — способность слышать и понимать слово.

