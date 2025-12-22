«Новые люди» подвели итоги работы в 2025 году

Лидер партии «Новые люди» Нечаев: на защите бюджета мы заступились за предпринимателей

Партия «Новые люди» подвела итоги работы. Сделали это в Москве, на форуме «Взгляд в будущее». На нем собрались более тысячи участников. Это лидеры партийных проектов из разных регионов: в сфере бизнеса, образования, технологий. Они обсудили главные законодательные инициативы «Новых людей»,

«В этом году на защите бюджета 2026–2028 годов партия заступилась за предпринимателей и компании малого и среднего бизнеса. И правительство пошло навстречу, и планка налогов осталась в 20 миллионов рублей. Это позволит сохранить десятки тысяч кофеен, маленьких пекарен, магазинов у дома и даже пунктов выдачи продукции», — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев также наградил активистов партийных проектов. Обладателем премии «Герой года» стала реаниматолог из Курска. А «Волонтером года» — создатель проекта «Улыбка героя». Он с командой посетил 14 прифронтовых зон.

