Парень Лерчек рассказал, пугали ли его суды перед началом романа

|
София Головизнина
София Головизнина

Возлюбленный блогера признался, как отнесся к юридическим трудностям ее семьи в момент, когда между ними только завязывались отношения.

Парень Лерчек высказался о судах и отношениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Парень блогера Валерия Чекалина, известной под псевдонимом Лерчек, ответил на вопрос о том, испытывал ли он страх из-за судебных разбирательств, которые сопровождали жизнь инфлюенсера в начале их отношений. По его словам, правовые проблемы не стали для него причиной отказаться от романа. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков и журналистов.

Мужчина подчеркнул, что изначально не рассматривал ситуацию как пугающую.

«Никогда не думал об этом. Да, это непростая ситуация. Но не могу сказать, что это страшно. Я люблю Валерию и ее семью», — заявил он.

Возлюбленный блогера отметил, что для него неприемлемо уходить от человека из-за сложностей, которые возникли не по его вине.

Он также добавил, что старается поддерживать близких Валерии и помогать им в пределах своих возможностей. По его словам, такой подход связан с принципами, которые ему привил отец. Молодой человек подчеркнул, что считает важным оставаться рядом в трудные периоды и делать все возможное, чтобы облегчить ситуацию для семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруг блогера Лерчек заявил о нехватке средств для уплаты налогов.

Уголовное дело о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов было возбуждено в октябре 2024 года. Ранее, 1 декабря, Артем Чекалин признал вину в нарушении налогового законодательства, но не согласился с обвинением в незаконном выводе средств за границу.

