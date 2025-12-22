Экс-супруг блогера Лерчек заявил о нехватке средств для уплаты налогов
Артем Чекалин признался, что ему необходимо продать дом с земельным участком в Истринском городском округе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин попросил суд разрешить ему продать недвижимость для уплаты налогов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Гагаринского суда Москвы.
«На данный момент у меня недостаточно личных средств, для того чтобы погасить новые налоги, поэтому мне необходимо продать дом с земельным участком в Истринском городском округе. Я прошу суд разрешить мне совершение этой сделки», — заявил Чекалин в ходе судебного заседания.
Отвечая на вопросы об открытии компании в ОАЭ, фигурант дела сослался на своего бывшего бизнес-партнера Романа Вишняка.
«Вишняк неоднократно заверял и писал мне, что такая деятельность на сто процентов легальна, это прям его фраза», — подчеркнул Чекалин.
Он пояснил, что компания E-FITNESS-FZСO в Дубае продавала другой продукт, отличавшийся от российского, и что он лично не проверял соблюдение валютного законодательства.
Уголовное дело о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов было возбуждено в октябре 2024 года. Ранее, 1 декабря, Артем Чекалин признал вину в нарушении налогового законодательства, но не согласился с обвинением в незаконном выводе средств за границу.
