Футболист сборной Замбии Дака чуть не сломал шею во время празднования гола

Анастасия Антоненко
Спортсмен выступает за «Лестер Сити» с июля 2021 года.

Футболист Дака чуть не сломал шею во время празднования гола

Фото: www.globallookpress.com/News Images

Форвард сборной Замбии Патсон Дака едва не сломал шею после того, как забил гол команде Мали в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций‑2025.

Спортсмен сравнял счет в матче с Мали на 92-й минуте. После забитого мяча в ворота противника, Дака пытался исполнить сальто, однако трюк не получился — подкосилась рука, он потерял равновесие и упал головой вниз, прямо на шею. Тем не менее, игрок смог быстро прийти в себя и возобновил бег к угловому флагу.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Даку сравнял позиции с Мали в добавленное ко второму тайму время.

Спортсмен выступает за «Лестер Сити» с июля 2021 года. Во время третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22, Дака забил четыре гола московскому «Спартаку» на стадионе «Открытие Арена». Это принесло победу его команде, которая обыграла противника со счетом 4:3. Также это принесло ему звание лучшего бомбардира «Лестера» за всю историю европейских соревнований в том же году.

В следующем матче сборная Замбии в рамках Кубка африканских наций сыграют со сборной Коморских островов 26 декабря.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка.

