Самолет, на борту которого находились пациенты с ожогами, потерпел крушение в США

Самолет министерства военно-морских сил Мексики, который выполнял миссию по оказанию медицинской помощи, потерпел крушение при заходе на посадку в заливе Галвестон в США (штат Техас). Об этом сообщил местный телеканал KPRC.

Директор аэропорта Галвестон отметил, что на борту воздушного судна находились восемь человек — пять взрослых пассажиров, два пилота и ребенок. Издание Galvnews пишет, что ему требовалось лечение в связи с ожогами. В материале сказано, что воздушное судно летело в условиях густого тумана.

Как пояснили в Секретариате военно-морских сил Мексики, самолет выполнял медицинскую миссию в рамках сотрудничества с фондом Michou and Mau — мексиканской организацией, которая оказывает помощь детям, пострадавшим от действия огня.

Также в министерстве добавили, что сразу после происшествия были активированы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями США.

