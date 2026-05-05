В Бразилии одномоторный самолет врезался в жилой дом

Два пилота погибли, три пассажира доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Ton Molina; 5-tv.ru

А теперь уникальные кадры авиакатастрофы, которая сегодня произошла в небольшом бразильском городе Белу-Оризонти. У одномоторной «Сессны» заглох двигатель, и в принципе благодаря конструкции пилоты могли спланировать и посадить самолет. Но, к сожалению, в этот момент борт находился на небольшой высоте и прямо над жилыми домами. В итоге он протаранил высотку, врезался точно в окно подъезда. Поэтому на земле погибших нет. Спасти не удалось двух летчиков, трое пассажиров в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту Ченнаи пассажир открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета на ходу.

Мужчина не стал дожидаться полной остановки самолета. Он самостоятельно активировал аварийный выход и выпрыгнул прямо на рулежную дорожку. Таким образом, пассажир оказался на взлетно-посадочной полосе буквально через минуту после касания шасси земли.

В результате происшествия администрация аэропорта была вынуждена оперативно закрыть основную ВПП. Это спровоцировало серьезные сбои в расписании, из-за чего ряд рейсов перенаправили на запасные аэродромы.

