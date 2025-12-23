Системы видеофиксации могут появиться на реках, каналах и водохранилищах
Нарушителей на водном транспорте начнут штрафовать по камерам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Лихачей на катерах и гидроциклах притормозят камеры. Как пишут «Известия», они могут появиться на реках, каналах и водохранилищах.
Система видеофиксации нарушений будет работать точно так же, как и механизм штрафов для автомобилистов. Помимо превышения скорости планируют мониторить нарушения правил швартовки и проверять прохождение судами обязательного техосмотра. В случае принятия закона поправки вступят в силу в сентябре следующего года.
