Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 2 293 0

Шахматисту может грозить до семи лет лишения свободы.

За что арестовали Гарри Каспарова*

Фото: www.globallookpress.com/Russian Archive

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Каспарова, которому ранее было предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

Шахматисту может грозить до семи лет лишения свободы.

Известно также, что Каспаров находится в списке из 22 человек, входящих в Антивоенный комитет России** (АКР). Против них 14 октября Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ было возбуждено уголовное дело. Среди участников есть и экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. ***

АКР было создано в феврале 2022 года. Цель данного движения — насильственный захват власти в России и изменения ее конституционного строя. Весной 2023 года АКР в Берлине приняла учредительный (уставной) документ движения. В нем было заявлено о необходимости ликвидации действующей власти РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ходорковский и его пособники помогали ВСУ и планировали прийти к власти в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов

** признан нежелательной организацией на территории РФ

* признан в России иноагентом

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
И снова коронавирус: россиян призвали прививаться от ковида
12:25
Зеленский решил поменять даты праздников на Украине
12:19
ВС РФ освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка
12:13
Два человека погибли: автомобиль с рыбаками ушел под лед в Приморье
12:05
Британцев хотят оставить без рождественского хита Jingle Bells
12:00
В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

Сейчас читают

Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма
«Ему было тяжело»: Немоляева рассказала о последних годах жизни Лобоцкого
В Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026