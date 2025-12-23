Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма

Шахматисту может грозить до семи лет лишения свободы.
Фото: www.globallookpress.com/Russian Archive
Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Каспарова, которому ранее было предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».
Известно также, что Каспаров находится в списке из 22 человек, входящих в Антивоенный комитет России** (АКР). Против них 14 октября Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ было возбуждено уголовное дело. Среди участников есть и экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. ***
АКР было создано в феврале 2022 года. Цель данного движения — насильственный захват власти в России и изменения ее конституционного строя. Весной 2023 года АКР в Берлине приняла учредительный (уставной) документ движения. В нем было заявлено о необходимости ликвидации действующей власти РФ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ходорковский и его пособники помогали ВСУ и планировали прийти к власти в России.
* признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов
** признан нежелательной организацией на территории РФ
* признан в России иноагентом
