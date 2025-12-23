Психика нас не мучает, а помогает: почему людям снятся кошмарные сны

Психолог Мисютин: кошмарные сны — это способ мозга справиться с эмоциями

В кошмарных снах нет ничего мистического — это всего лишь попытка психики «переварить» эмоции. Об этом изданию aif.ru рассказал клинический психолог Григорий Мисютин.

«Кошмары редко имеют одно объяснение. Чаще они — смесь тревог, внутренних конфликтов и незавершенных эмоциональных процессов», — отметил эксперт.

Он уточнил, что большинство мифов, связанных с плохими сновидениями, оказываются ложью. Например, многие уверены, то кошмары — это обязательно последствия какой-то скрытой травмы. Однако это правда только для людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). А остальные лишь хотят найти простое объяснению данному явлению.

Известно, что до 50-70% людей периодически видят страшные сны, но в период стресса, а 4% — регулярно. Зачастую они связаны не с прошлыми травмами, а с текущими переживаниями.

Также психолог уверен, что кошмары не предупреждают о том, что случится в будущем. Просто в состоянии стресса наш мозг воспроизводит самые плохие сценарии, чтобы потренировать психику. Поэтому часто сюжеты сновидений абсурдны, но эмоции настоящие. Ведь «тормоза» у мозга в этом состоянии ослабевают, а воображение работает на полную, вплетая и в историю самые разные страхи.

Один и тот же сон — это не знак свыше. Мисютин пояснил, что это повторяющаяся эмоция. То есть в реальности какая-то важная ситуация осталась неразрешимой, и мозг из раза в раз «репетирует» эмоцию, с ней связанную, повторяя ее как «заевшую пластинку».

Есть миф о том, что кошмары плохо сказываются на психики. Однако ужасающие сновидения — это не попытки психи нас мучить, а наоборот, помочь. Кошмары призваны разрядить накопленное эмоциональное напряжение, подчеркнул эксперт.

Но если плохие сны повторяют один и тот же сюжет месяцами, если пробуждение сопровождается паникой, страшно засыпать, появляются новые флэшбеки, похожие на реальные события, усилилась тревога днем или ужасные сны появились после травмирующих событий, то нужно обратиться за помощью к специалисту, отметил психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как осознанные сны помогают справляться с фобиями и депрессией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.