Переписать сценарий: как осознанные сны помогают справляться с фобиями и депрессией

Daily Mail: осознанные сны помогают справляться с фобиями и депрессией

Врачи утверждают, что техники осознанных сновидений могут стать вспомогательным инструментом в избавлении от фобий, лечении бессонницы и даже депрессии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на мнения ведущих неврологов и психиатров.

Что такое осознанные сновидения

Осознанные сновидения (или люцидные сны) — это состояние, при котором человек осознает, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием, сюжетом и действиями внутри сновидения. Во время осознанного сна человек сохраняет память о реальной жизни и может принимать решения, влиять на окружающих персонажей, менять законы физики и пространства внутри сна.

Личный опыт

Мэтью Хамфрис, 35-летний графический дизайнер, страдал от депрессии продолжительное время. После того как антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) не помогли, он обратился к осознанным сновидениям.

Через несколько недель практики он смог осознать себя во сне и крикнул в небо: «Почему я в депрессии?». Во сне ему показали сцену, связанную с чувством вины перед его бабушкой, которая умерла и страдала от болезни Альцгеймера. Мэтью понял, что испытывал вину из-за того, что не хотел навещать ее в доме престарелых. Во сне он подошел к ней и обнял.

«Чувство вины сразу же исчезло. С тех пор я не чувствовал себя подавленным», — рассказал мужчина.

Научное подтверждение

Люцидные сны известны еще со времен Аристотеля и были научно подтверждены в 1970-х годах, когда психолог Кит Хирн смог зафиксировать заранее заданные движения глаз практикующего человека в фазе глубокого сна.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Consciousness and Cognition в 2016 году, примерно у 55% людей бывает хотя бы один осознанный сон.

Психолог-консультант Хизер Секейра отмечает, что осознанные сновидения похожи на переписывание травмирующего сценария в воображении, что помогает людям вернуть себе ощущение контроля.

«Все сводится к нейропластичности (способности мозга меняться) и повторному освоению старых реакций на угрозу», — объясняет она.

Нейропсихолог Мартин Дресслер поясняет, что сканирование мозга показывает активацию префронтальной коры (лобных долей), которая обычно деактивируется во время сна.

Практика и тренировка

Ученые исследуют, как осознанные сновидения могут помочь решать проблемы и «практиковать» навыки во сне.

Исследование показало, что у 100 взрослых с тяжелой формой посттравматического стрессового расстройства, прошедших обучение осознанным сновидениям, значительно уменьшились симптомы после того, как они научились намеренно сталкиваться со своим страхом во сне.

Профессор Гай Лешцинер, невролог, считает, что осознанные сновидения могут быть полезны при избавлении от ночных кошмаров, так как позволяют пациенту «управлять своими кошмарами» и превращать их в более приятные сны.

Небольшое исследование в 2020 году показало, что у людей с тяжелой формой бессонницы наступило значительное улучшение после двухнедельного курса осознанных сновидений.

Как научиться: дневники, планы и добавки

Чарли Морли, автор книги об осознанных сновидениях, утверждает, что осознанные сны — это навык, которому можно научиться.

Он предлагает:

Вести дневник сновидений. Это помогает запоминать сны и выявлять повторяющиеся темы, что, в свою очередь, помогает распознать его в момент появления.

Создать план действий. Заранее решить, что делать в момент осознания себя во сне.

Контролировать эмоции. Научиться не просыпаться от волнения и прилива адреналина в момент осознания.

Что касается добавок, то доктор Том Пеннибейкер, психиатр-консультант, отмечает, что витамин B6 и магний могут сделать сны более яркими, но их влияние на осознанные сновидения напрямую не доказано.

Он настоятельно советует консультироваться с врачом перед приемом любых добавок и подчеркивает, что осознанные сновидения не заменяют научно обоснованные методы лечения.

