«Раунд контактов по раздражителям»: Рябков о новых переговорах России и США

Замглавы МИД РФ рассказал, удалось ли сторонам достичь продвижения по главным вопросам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рябков сообщил о проведении нового раунда контактов между Россией и США
Россия и США провели новый раунд контактов по обсуждению взаимных раздражителей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Интерфаксом».
«Очередной раунд контактов по так называемым раздражителям — он прошел. Прошел на рабочем уровне. Мы имели возможность обсудить всю повестку дня на уровне достаточно серьезном, профессиональном, глубоком», — сказал он.
Однако дипломат отметил, что достичь какого-то значительного продвижения не удалось. По его словам, главные вопросы двусторонних отношений наших стран все еще «по-прежнему подвешены».
Чтобы продвинуться вперед, необходимо приложить дополнительные усилия, считает Рябков, в том числе «импульсы на политическом уровне». Предварительно, следующий раунд переговоров пройдет в начале весны, точная дата пока что не выбрана.
Ранее 5-tv.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прорыве в переговорах по Украине. Он заявил, что Киев осознает неизбежность утраты контроля над оставшейся частью территории ДНР.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?