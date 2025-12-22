«Вопросы обсуждаются открыто»: Вэнс сообщил о прорыве в переговорах по Украине

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Вице-президент США заявил, что Киев осознает неизбежность утраты контроля над оставшейся частью территории ДНР.

Фото: www.globallookpress.com/Craig Hudson - Pool via CNP

Вэнс сообщил о прорыве в переговорах по Украине

США заявили о прорыве на переговорах по украинскому урегулированию после консультаций с российской стороной. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подводя итоги встречи в Майами.

По словам американского политика, в Киеве признают, что утрата контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики неизбежна.

Идет обсуждение нового мирного плана из 20 пунктов, детали которого стороны начали разрабатывать.

Ранее, 20 декабря, специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел в Майами переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Обе стороны охарактеризовали диалог как «конструктивный и продуктивный». По данным издания, в фокусе обсуждения были не только мирные инициативы, но и вопросы экономического развития.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Финляндии предупредили о политических рисках для Макрона после слов о диалоге с РФ. Заявление президента Франции о необходимости прямых контактов с Москвой вызвало неоднозначную реакцию в странах Европы.

