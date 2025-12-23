«Нарастить на четверть»: Патрушев об увеличении урожая зерна в ближайшие годы

Дмитрий Патрушев: к 2030 году объемы продукции АПК нужно увеличить на четверть

Урожай зерна в России должен достичь 170 миллионов тонн к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, к новому десятилетию нужно нарастить объем сельскохозяйственной продукции на четверть. Например, несмотря на то, что Россия уже занимает лидирующие позиции в мире по урожаю зерна, к 2030 году необходимо достичь показателя в 170 миллионов тонн.

«Вот уже семь лет объемы зерновых у нас стабильно превышают 120 миллионов тонн. Исторический максимум был в 2022 году — порядка 158 миллионов тонн. В этом году вновь отличные итоги уборочной. Тем не менее, в ближайшие годы нужно обеспечить еще очень существенный прирост», — отметил Патрушев.

Также необходимо увеличить производство сырого молока.

Однако данных результатов не добиться масштабированием. Нет возможности просто расширять территорию под засев или количество голов скота.

«Ключ к успеху — во внедрении технологий, повышающих эффективность процессов. <…> Следует стремиться к тому, чтобы для аграрного производства неблагоприятная погода не являлась существенным риском. Многое уже было сделано за последние годы. Например, я говорил, что мы системно выстраиваем диалог между отраслевым бизнесом и наукой», — добавил вице-премьер РФ.

То есть важно развитие селекции, генетики и биотехнологий, производства сельхозтехники и оборудования, увеличение на рынке доли российских ветпрепаратов. Для этого необходимы квалифицированные кадры. И одно из направлений нацпроектов нацелено на подготовку таких специалистов, подчеркнул Патрушев.

Кроме того, большие усилия прикладываются и для поддержки самого агропромышленного комплекса (АПК), заверил чиновник. Несколько лет правительством ежегодно выделяется более полутриллиона рублей для этих целей. Деньги идут на обновление техники, применение современных химических средств, импортозамещение разработок для отрасли.

Все вышеперечисленное уже позволило повысить производительность труда в данной сфере, заметил Патрушев.

