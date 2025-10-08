Агропромышленный комплекс РФ демонстрирует высокие показатели цифровизации

|
Сергей Добровинский
Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил сельскохозяйственную выставку «Золотая осень».

АПК РФ демонстрирует высокие показатели цифровизации

Агропромышленный комплекс (АПК) России сейчас является одной из самых быстрорастущих отраслей по показателю цифровизации. К такому выводу пришли Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр сельского хозяйства Оксана Лут, которые посетили выставку «Золотая осень». Тема экспозиции — цифровизация, как один из основных методов повышения производительности труда.

Одной из задач мероприятия было продемонстрировать, как бизнес и государство работают в единой связке. Гостям выставки показали, как собираются и агрегируются данные, которые затем используются в аналитике эффективности производств. Это показатели по севооборотам, данные по границам полей, по агрохимикатам и другая информация.

Кроме того, на «Золотой осени» представили новый проект — цифровую платформу «Агроэко». Она разработана для всех участников сельскохозяйственного рынка. Основные данные в нее поступают из цифровой системы, обогащаются данными с беспилотников, спутников, с метеостанций и непосредственно используются уже самими участниками агропромышленного рынка, которые работают в этой системе.

Посетители увидели главный рабочий стол агронома, на котором в режиме реального времени консолидируется все данные по урожайности, площади посева и севообороту. При помощи цветовой индикации обозначаются рисковые зоны, на которые нужно обратить внимание.

Мишустин в ходе посещения выставки отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил четкую задачу по защите продовольственной безопасности России. Основные функции — обеспечение сельского хозяйства страны собственным семенным материалом.

«Хочу пожелать удачи, в том числе в научном направлении, чтобы все было выполнено в срок и так, как мы запланировали», — подчеркнул Председатель правительства России.

Также Мишустин заявил, что рассчитывает на наставничество руководства Минсельхоза по отношению к финалистам проекта «Лидеры России». Он подчеркнул, что эта программа была запущена по инициативе президента и уже показала свою значимость.

«Очень много, тысячи ребят, которые закончили эту школу, были в финалах, сейчас востребованы в государственной службе, они работают в том числе в сфере агропромышленного комплекса», — сказал Мишустин.

Ранее 5-tv писал, что урожай 2025 года может стать одним из лучших для всего российского АПК.

