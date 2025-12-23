Собранный в этом году урожай в РФ превысил 130 миллионов тонн

Российские аграрии в этом году собрали один из лучших урожаев в новейшей истории страны. Он превысил 130 миллионов тонн и почти половину зерна отправят на экспорт. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его словам, успешно развивается селекция. Россия уже на 70% обеспечивает себя семенами. Еще один важный вопрос — рост цен на продукты. Как отметил Патрушев, их фиксация приведет к сокращению производства и исчезновению товаров с прилавков.

Вместо этого регионы заключают соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на яйца, мясо, масло и другую социально значимую продукцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в настоящее время мировой рынок переживает период более низких цен, что отразилось и на объемах экспорта. При этом Дмитрий Патрушев подчеркнул, что начиная с августа ситуация постепенно стабилизируется, а динамика поставок выравнивается.

