В правительстве ожидают экспорт зерна в объеме до 55 миллионов тонн

Экспорт зерновых из России по итогам текущего сельхозсезона может составить от 53 до 55 миллионов тонн. Такой прогноз в эксклюзивном интервью «Известиям» озвучил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. В сельхозсезоне-2023/24 зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы — больше 70 млн т», — сообщил вице-премьер.

Он отметил, что в настоящее время мировой рынок переживает период более низких цен, что отразилось и на объемах экспорта. При этом Патрушев подчеркнул, что начиная с августа ситуация постепенно стабилизируется, а динамика поставок выравнивается.

По его словам, Россия сохраняет статус надежного поставщика и неизменно выполняет все взятые на себя обязательства перед зарубежными партнерами. Вице-премьер также выразил уверенность, что при изменении ценовой конъюнктуры и росте стоимости зерна объемы экспорта могут вновь увеличиться.

