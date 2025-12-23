Главу Крымска задержали по делу о махинациях с землей стоимостью 120 млн рублей

В Краснодарском крае задержан глава города Крымска по подозрению в мошенничестве с землей. Об этом сообщили 23 декабря в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, новое дело является производным от масштабного уголовного дела в отношении бывшего главы Крымского района Сергея Леся.

«Это дело вытекает из дела (экс-главы Крымского района Сергея. — Прим. ред.) Леся. При его участии в интересах Леся в собственность подконтрольных Лесю лиц выведен земельный участок стоимостью 120 миллионов рублей», — пояснили в правоохранительных органах РИА Новости.

Сергей Лесь был задержан в октябре 2025 года. По версии следствия, используя служебное положение, он организовал продажу земельных участков без торгов по заниженным ценам подконтрольным лицам.

Общий ущерб от его действий, по предварительным оценкам, достигает двух миллиардов рублей. После наводнения 2012 года один из таких участков, где стоял аварийный дом пенсионерки, был переоформлен, и на нем возвели особняк на имя супруги Леся. Впоследствии он ушел в отставку.

Мера пресечения для задержанного главы Крымска будет избрана Октябрьским судом Краснодара в среду, 25 декабря.

