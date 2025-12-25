Изнанка ближе, чем кажется: что показали в первых четырех сериях финала «Очень странных дел»

Netflix выпустит продолжение сериала «Очень странные дела» в ночь на 26 декабря

В ночь с 25 на 26 декабря на Netflix выходит продолжение финального сезона сериала «Очень странные дела». Пока зрители готовятся к новым сериям, самое время вспомнить, с чего началась эта история в пятом сезоне и какие события уже успели перевернуть жизнь Хоукинса. Первые четыре эпизода сразу дают понять: финал будет жестче, мрачнее и личнее, чем все, что было раньше.

Возвращение в прошлое и осажденный Хоукинс

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

Пятый сезон открывается неожиданным прологом, перенося зрителей в ноябрь 1983 года. В Изнанке мы видим маленького Уилла Байерса, которого демогоргон уносит в логово Векны. Именно там между мальчиком и главным антагонистом возникает пугающая связь — Уилл становится первым «сосудом», через который сущность Изнанки проникает в человеческий мир.

Основное действие разворачивается уже в 1987 году. Хоукинс фактически превращен в закрытую зону: военные перекрыли разломы, жители находятся под постоянным контролем, а в центре города открыт портал в Изнанку. Команда героев не сидит сложа руки — на протяжении года они тайно отправляют Хоппера в вылазки по ту сторону реальности, пытаясь выйти на след Векны.

Холли Уилер и Мистер Кто

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

Одной из самых тревожных линий первых серий становится история младшей сестры Майка — Холли. Девочка начинает общаться с таинственным «другом», которого никто, кроме нее, не видит. Родители списывают все на фантазию, но поведение Холли становится все более пугающим. Вскоре становится ясно: за образом доброго незнакомца скрывается сам Векна, действующий под именем Генри.

Кульминацией первой серии становится прорыв демогоргона в дом Уилеров. Монстр похищает Холли, утащив ее в Изнанку, а Одиннадцать, не раздумывая, прыгает следом. Для семьи Уилеров это оборачивается трагедией — Карен и Тед оказываются в больнице с тяжелыми травмами.

По ту сторону: поиски Холли

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

В Изнанке Оди находит раненого Хоппера, и вместе они продолжают преследование демогоргона. По пути герои сталкиваются с неизвестной ранее границей Изнанки — пульсирующей стеной, за которой, как предполагают, может находиться Холли. Параллельно Уилл все сильнее ощущает связь с существами Изнанки: теперь он не просто видит их глазами, но и чувствует их эмоции.

Постепенно группа приходит к выводу, что Векна намеренно выбирает детей — слабых и уязвимых. Его план становится очевиден, когда следующей потенциальной жертвой оказывается школьник Дерек Тернбоу. Чтобы спасти его, друзья идут на рискованную операцию, заманивая демогоргона в ловушку и устанавливая на него маячок.

Стив, Нэнси и Джонатан: напряжение без слов

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

Стив Харрингтон и Джонатан Байерс оказываются по одну сторону баррикад, но напряжение между ними никуда не исчезает. Оба помогают Робин на радиостанции, поддерживая связь между участниками группы, и одновременно негласно соперничают за внимание Нэнси.

Нэнси в этой тройке — связующее звено. Она участвует в вылазках, разрабатывает планы и берет на себя самые рискованные решения, в том числе во время охоты на демогоргона и попытки отследить его передвижения. Их совместные сцены подчеркивают: прошлые чувства никуда не делись, но теперь на первом месте — выживание и борьба за город.

Майк, Дастин и Лукас: взросление через боль

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

Для Дастина первые серии становятся временем утраты. Он открыто переживает гибель Эдди Мансона и не скрывает своей боли, появляясь в школе в футболке Hellfire. Это приводит к жестокой травле и избиению, которое становится одним из самых тяжелых моментов начала сезона.

Майк в это время сосредоточен на Холли и Одиннадцать. Он первым начинает подозревать, что «воображаемый друг» младшей сестры может быть реальным, и вместе с Нэнси выходит на пугающее открытие: под образом доброго незнакомца скрывался сам Векна.

Лукас же все еще живет надеждой вернуть Макс. Он продолжает навещать ее в больнице и включает ту самую песню, которая однажды спасла девочку. Его линия — о вере, упрямстве и отказе отпускать тех, кого любишь, даже когда кажется, что надежды больше нет.

Макс и воспоминания Векны

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

Одним из самых эмоциональных поворотов сезона становится возвращение Макс. Девочка, находящаяся в коме в реальном мире, существует в Изнанке среди воспоминаний Векны. Именно она помогает Холли выжить, рассказывая, что все вокруг — фрагменты чужой памяти. Макс признается, что почти смогла вернуться в свое тело, услышав знакомую песню, но была вынуждена скрываться от Генри.

Выясняется и еще одна деталь: Векна по неизвестной причине боится пещеры, где прячутся Макс и Холли. Это дает героям надежду, что у антагониста все же есть слабое место.

Джойс и Хоппер: страх потерять и готовность идти до конца

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

Отношения Джойс и Хоппера в пятом сезоне становятся тише, но глубже. Хоппер, переживший десятки вылазок в Изнанку, действует жестко и расчетливо, но по-прежнему боится за Одиннадцать. Он тренирует ее, договаривается о совместных миссиях и в критический момент оказывается рядом с ней по ту сторону портала.

Джойс, напротив, все больше боится снова потерять сына. Усиление связи Уилла с Изнанкой пугает ее сильнее, чем любые монстры. Конфликт между желанием защитить и необходимостью бороться становится для нее центральным — особенно когда Уилл решается пойти на риск ради остальных.

Операция и пробуждение силы

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 – ...

Параллельно развивается линия с военной базой. Солдаты собирают детей в качестве приманки для Одиннадцать, а доктор Кей пытается использовать ситуацию в своих целях. Друзья решаются на дерзкую операцию через подземные тоннели, чтобы освободить заложников. Однако все идет не по плану: часть героев попадает в плен, а база подвергается атаке демогоргонов.

В финале четвертой серии появляется сам Векна. Он открыто признается Уиллу, что именно тот когда-то помог ему понять, как использовать детей. Но в решающий момент Уилл делает то, чего от него не ожидал никто. Осознав свою силу, он останавливает демогоргонов и расправляется с ними, проявляя способности, схожие с теми, что есть у Одиннадцати и самого Векны.

Что дальше

Первые четыре серии пятого сезона показывают: история Уилла выходит на первый план, а ставки в противостоянии с Векной становятся максимальными. Впереди — продолжение финального сезона, в котором героям предстоит не только спасти похищенных детей, но и понять, какую роль каждому из них уготовила Изнанка.

Продолжение «Очень странных дел» выходит на Netflix уже в ночь с 25 на 26 декабря. Заключительную серию представят в ночь с 31 декабря на 1 января.

