«Это было проще простого»: Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид
Инсайдеры уже вовсю делятся подробностями этого события.
Фото: legion-media/ASPN/BACKGRID
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид
Голливудский актер Брэдли Купер сделал предложение руки и сердца модели Джиджи Хадид. Подробности этого события осветил Daily Mail.
Прежде, чем предложить своей 30-летней возлюбленной выйти за него замуж, 50-летний актер сначала добился благословения от ее матери — Иоланды Хадид.
«Ее мама Иоланда согласна, это было проще простого. Но теперь Джиджи сказала отцу, что хочет выйти замуж за Брэдли. Это большой шаг, гораздо более официальный», — рассказал инсайдер изданию.
Известно, что свадьба может быть назначена на 2026 год. Источники утверждают, что Купер желает создать крепкую семью и рассказал о своих планах Иоланде. Джиджи до этого также обсуждала возможное замужество со своими родителями.
Главная причина скорой свадьбы — желание пары воспитывать вместе детей от предыдущих отношений. У Купера есть восьмилетняя дочь Лея от модели Ирины Шейк. Девочку все чаще можно заметить в компании Хадид. Скдя по всему, Хадид удалось расположить к себе ребенка. У самой модели есть пятилетняя дочь Кхай от певца Зейна Малика.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк рассказала о воспитании дочери от Брэдли Купера. Как призналась Шейк, Лея хорошо понимает, что оба ее родителя — знаменитости, и чем они зарабатывают на жизнь. Но при этом Ирина делает все возможное, чтобы оградить дочь от сплетен и негатива, с которым связана публичность.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?