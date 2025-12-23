«Это было проще простого»: Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Инсайдеры уже вовсю делятся подробностями этого события.

Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид

Фото: legion-media/ASPN/BACKGRID

Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид

Голливудский актер Брэдли Купер сделал предложение руки и сердца модели Джиджи Хадид. Подробности этого события осветил Daily Mail.

Прежде, чем предложить своей 30-летней возлюбленной выйти за него замуж, 50-летний актер сначала добился благословения от ее матери — Иоланды Хадид.

«Ее мама Иоланда согласна, это было проще простого. Но теперь Джиджи сказала отцу, что хочет выйти замуж за Брэдли. Это большой шаг, гораздо более официальный», — рассказал инсайдер изданию.

Известно, что свадьба может быть назначена на 2026 год. Источники утверждают, что Купер желает создать крепкую семью и рассказал о своих планах Иоланде. Джиджи до этого также обсуждала возможное замужество со своими родителями.

Главная причина скорой свадьбы — желание пары воспитывать вместе детей от предыдущих отношений. У Купера есть восьмилетняя дочь Лея от модели Ирины Шейк. Девочку все чаще можно заметить в компании Хадид. Скдя по всему, Хадид удалось расположить к себе ребенка. У самой модели есть пятилетняя дочь Кхай от певца Зейна Малика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк рассказала о воспитании дочери от Брэдли Купера. Как призналась Шейк, Лея хорошо понимает, что оба ее родителя — знаменитости, и чем они зарабатывают на жизнь. Но при этом Ирина делает все возможное, чтобы оградить дочь от сплетен и негатива, с которым связана публичность.

