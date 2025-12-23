«Выдающийся человек»: Аврора Киба заступилась за Ларису Долину

Аврора Киба назвала Ларису Долину выдающимся человеком в сфере музыки

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса, Аврора Киба, заступилась за народную артистку России Ларису Долину, назвав ее выдающимся человеком. Об этом 19-летняя девушка рассказала в интервью блогеру Мариам Тилляевой.

«Она выдающийся человек в плане музыки. То есть этот человек максимально образованный. Это человек максимально воспитанный… Это маэстро в мире музыки», — заявила Киба.

Что касается токсичного поведения артистки в отношении блогера Вали Карнавал, Киба отметила, что у Долиной есть строгая позиция: «не умеешь петь — не пой». Сама Аврора придерживается такой же позиции.

«Это просто не очень молодежный подход. Но как бы, если учесть, что она из старой гвардии, да, то это имеет место быть… Не могло быть такого, что… Валя Карнавал, которая снимает тиктоки, запела… Я считаю, реально считаю искренне, что каждый должен оставаться на своем месте… И я считаю, что если ты тиктокер, то если ты не умеешь петь, то, блин, ну не пой», — говорит 19-летняя Киба.

В 2021 году певица Лариса Долина устроила скандал на шоу Максима Галкина*, набросившись на тиктокера Валю Карнавал. В ответ на обвинения в отсутствии вокальных данных Карнавал просто назвала цифры — 14 миллионов подписчиков и пятое место в списке самых богатых тиктокеров, по версии Forbes.

Долина, которая является заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства в МГИК, заметила, что количество подписчиков не помогает девушке попадать в ноты. Джазовая исполнительница в какой-то момент даже пригрозила уйти с программы, однако Максиму Галкину удалось уговорить ее остаться до конца шоу.

