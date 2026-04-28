«Это конкретный удар»: болезнь помешала Ларисе Долиной выйти на модный показ

Модельер Махмудов: Лариса Долина не пришла на показ из-за ухудшения здоровья

Народная артистка России Лариса Долина еще накануне была на репетиции закрытого показа кутюрной коллекции, поэтому ее отсутствие стало неожиданностью для гостей и организаторов. Об этом 5-tv.ru рассказал российский модельер Джемал Махмудов, который работал с певицей и многими другими звездами.

По его словам, никто заранее не знал о проблемах со здоровьем артистки. Ее ждали на мероприятии, поэтому новость о том, что Долина не сможет приехать, стала для всех ударом.

«Она мне пожелала удачи и очень сильно извинялась, потому что, к сожалению, есть вещи, которые от нас не зависят. Это здоровье», — отметил собеседник.

Модельер отметил, что здоровье подвело певицу в последний момент.

«Думаю, что что-то накопилось, оно все равно дало о себе знать. Ребят, вы понимаете, что эта женщина в определенном возрасте находится. <…> Но человек любой, какой бы он ни был железный, он все равно сдается. И организм не выдерживает», — добавил он.

Собеседник подчеркнул, что ситуация оказалась особенно неожиданной, потому что еще вчера Долина участвовала в репетиции.

«То, что получилось, это для нас конкретный удар, потому что мы ориентировались совместно сделать вот эту историю вдвоем», — подытожил Джемал.

Ранее 5-tv.ru сообщал. что народной артистке России стало плохо в ее квартире в Москве. По предварительным данным, она вызвала скорую помощь из-за сильной боли в спине, которая отдавала в ногу. Позже народную артистку России госпитализировали.

Также Пудовкин сообщил, что запланированное выступление Долиной в Москве должно пройти без изменений. По его словам, артистка готовит 60-минутную программу с джазовыми композициями для юбилейного вечера.

