Певицу Ларису Долину экстренно госпитализировали

Певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике

Народную артистку России Ларису Долину экстренно госпитализировали в Москве из-за сильной боли в позвоночнике. У нее, предположительно, хондроз.

По данным 5-tv.ru, артистка несколько часов не могла встать с постели. Возможно, повреждена структура хряща. В худшем случае функции позвоночника могут значительно нарушиться.

Из-за госпитализации Долина пропустила показ дизайнера Джемала Махмудова, где должна была быть главной звездой вечера.

Как сообщил дизайнер в беседе с 5-tv.ru, народная артистка была на примерках, на репетициях 27 апреля, но сегодня ее состояние ухудшилось.

«Она мне пожелала удачи и очень сильно извинялась. Есть вещи, которые от нас не зависят — это здоровье. То, что получилось, для нас — удар, потому что мы ориентировались сделать эту историю вдвоем», — отметил Джемал Махмудов.

Прежде директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что с ней все в порядке. Он добавил, что выступление, которое запланировано завтра в Москве, состоится без изменений.

