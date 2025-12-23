Украина подала запрос об экстрадиции российского археолога Бутягина

Новый поворот в скандале вокруг задержания в Варшаве известного российского археолога Александра Бутягина. Украина подала запрос о его экстрадиции. По данным польских СМИ, документ уже поступил в прокуратуру. Ученый много лет руководит раскопками в Крыму античного городища. Это и стало поводом задержания.

Киев считает участие российского ученого в экспедициях на полуострове незаконным. А в Москве назвали арест правовым беспределом.

Александр Бутягин — один из ведущих специалистов в стране по древнему миру. В Петербурге заведует сектором античной археологии Эрмитажа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Бутягин руководит раскопками в Крыму последние 26 лет. В своей области считается одним из лучших экспертов в мире. Он даже в Варшаву ехал читать лекции своим же коллегам. То есть, его задержание к науке не имеет никакого отношения. Это не что иное, как политический заказ международного уровня.

