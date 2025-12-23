«Все устроим»: Максим Орешкин стал участником акции «Елка желаний»

Руководитель Администрации президента РФ снял с новогоднего дерева три шара с посланиями.

Фото, видео: 5-tv.ru

Максим Орешкин стал участником акции «Елка желаний»

В «Елке желаний» принял участие заместитель руководителя администрации Президента РФ. Максим Орешкин снял с новогоднего дерева сразу три шара с детскими посланиями.

«Софья, 12 лет, мечтает о наборе для рукоделия. Илья, десять лет, мечтает сходить на футбольный матч. Леонид и Софья, 13 и 12 лет — мечтают об умной Яндекс. Станции. Тоже понятно! Антон, восемь лет, мечтает о встрече с профессиональным спортсменом. Тоже все устроим», — сказал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

«Елка желаний» проходит в восьмой раз. Традицию заложил президент РФ Владимир Путин. В акции могут поучаствовать не только первые лица государства, но и каждый житель страны. За все время удалось исполнить уже более 300 тысяч новогодних желаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил мечты двоих детей из многодетной семьи Кунавиных.

