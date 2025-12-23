«Сказка этого Нового года»: почему фильм «Буратино» любят на протяжении 50 лет

«Буратино» претендует на звание одной из самых любимых сказок Нового года

Сказка режиссера Игоря Волошина «Буратино» претендует на звание одной из самых любимых сказок Нового года. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил руководитель «НМГ Кинопроката» Вадим Смирнов.

«На любой премьере, как бы она ни была оформлена и какое бы количество людей на нее ни пришло, все равно главным является картина, которую сегодня увидят как минимум две с половиной тысячи зрителей», — пояснил Смирнов.

Руководитель «НМГ Кинопроката» также приоткрыл завесу тайны и поделился, что зрители, которые посетят премьеру, очутятся в сказке гораздо раньше, чем увидят ее на экране.

«Это должно быть очень круто, потому что даже мы, прогоняя все эти наши чудеса, которые мы приготовили, по третьему и по пятому разу, все равно покрываемся мурашками», — рассказывает Смирнов.

В Новый год, 1 января, в кинотеатрах страны зрителям будет предложено много новинок. Однако «Буратино» остается любимой сказкой на протяжении многих лет, поэтому зрители, наверняка, отдадут предпочтение именно ему.

«Буратино — это персонаж, который в нашем, как сейчас модно говорить, генетическом коде и любим нами уже на протяжении 50-ти лет — с 1 января 1976 года — то мы считаем, что наша сказка претендует на звание одной из самых любимых сказок этого Нового года», — уверен Смирнов.

«Буратино» — выбор зрителей на Новый год

По данным профессионального издания «Бюллетень кинопрокатчика» (совместно с компанией Wanta Group — консалтинг в кино), россияне выбирают на Новый год сказку «Буратино». Фильм занял лидирующее положение в опросах на тему того, какое кино зрители выберут на Новый год.

Данные предоставлены экспертами на основании еженедельного трекинга «Кинозритель» Фонда кино и Wanta Group. Опрос проводится в кинотеатрах городов-миллионников. Показатель «Буратино» резко поднялся с 28,7 до 57,5 балла.

«Буратино» — это история о том, как важно оставаться верным себе в любой ситуации. История непростого пути того, кто отличается от других, ведь каждый из нас отличается от других. История о том, что безусловная любовь, в конце концов, совершает чудо.

В картине прозвучат легендарные мелодии Народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Кроме того, он работает и над музыкальным оформлением нового «Буратино» Игоря Волошина.

Образ главного героя в новой версии создан с использованием технологии захвата движения, а его воплощением стала актриса Виталия Корниенко. Роль папы Карло исполнил Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, а Пьеро — Степан Белозеров. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

