«Все время делать шаг»: Меньшиков поделился рецептом от выгорания

Дарья Корзина
Народный артист РФ объяснил, что помогает ему сохранять силы и вдохновение даже в стрессовые моменты.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Народный артист России Олег Меньшиков поделился своим рецептом борьбы с выгоранием во время участия в кулинарном шоу на YouTube-канале. По его словам, ключ к поддержанию энергии и внутреннего равновесия заключается в активной деятельности и движении вперед.

«Дело надо делать. Надо все время делать шаг вперед. Разбираться с собой нужно, но пытаться не ставить свое настроение выше своих целей», — пояснил артист.

Меньшиков подчеркнул, что чрезмерное внимание к себе и к внутреннему состоянию может истощать силы, тогда как вовлечение в окружающий мир и внимание к внешним событиям помогает сохранять мотивацию и получать энергию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Асти поделилась своим способом борьбы с выгоранием. Певица призналась, что использует метод «от противного»: позволяет себе погрузиться в состояние грусти, чтобы затем вернуться к работе с обновленной энергией.

