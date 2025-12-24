«Не называй меня дурой»: Алсу рассказала, с чего начинаются отношения

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Певица объяснила, почему отсутствие диалога в начале брака может обернуться серьезными проблемами спустя годы.

С чего начинаются отношения- мнение певицы Алсу

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Алсу: Отношения начинаются с умения разговаривать

В отношениях важно с самого начала выстраивать диалог и обозначать личные границы. Об этом заявила певица заслуженная артистка РФ Алсу в новом интервью на YouTube.

По словам артистки, отношения должны быть комфортными для обоих партнеров и строиться без недосказанностей и вынужденных компромиссов. Она подчеркнула, что привычки, сформированные в первые годы общения, со временем закрепляются, и изменить их спустя пять или десять лет бывает крайне сложно. Особенно это касается неуважительного тона и оскорблений, которые, будучи допущенными в начале, позже воспринимаются как норма.

«Вдруг ты начинаешь: „А вот что ты не называй меня дурой больше“. „В смысле? Я тебя всю жизнь называл, ты никогда не обижалась, а что вдруг?“ Ну то есть такие моменты да, их уже не убрать», — отметила Алсу.

Певица также подчеркнула, что «в отношениях должно быть легко, без постоянного внутреннего напряжения».

Артистка добавила, что замалчивание проблем и привычка терпеть дискомфорт могут со временем привести к серьезному внутреннему конфликту. Накопленные претензии, по ее мнению, становятся «бомбой замедленного действия», способной разрушить даже долгий союз.

Ранее сообщалось, что Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года после 18 лет брака. В семье родились двое дочерей и сын. В апреле 2025 года бывшие супруги заключили мировое соглашение. До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский заявлял, что супруги делили имущество общей стоимостью более 10 миллиардов рублей, включая недвижимость, автомобили и доли в компаниях.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:42
«Я еще в порядке»: Ярмольник пошутил, что его «золотому ключику» уже много лет
3:34
«Не называй меня дурой»: Алсу рассказала, с чего начинаются отношения
3:11
Сотрудники ДПС пострадали: уголовное дело возбудили после инцидента на юге Москвы
2:43
«Личные качества на экране»: Александр Петров признался в желании хулиганить
2:30
«Даже имя есть»: жена Рузиля Маникаева рассказала о пополнении семьи
2:14
Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы

Сейчас читают

Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы
Взрыв в небе: в Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026