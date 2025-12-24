«Не называй меня дурой»: Алсу рассказала, с чего начинаются отношения

Певица Алсу: Отношения начинаются с умения разговаривать

В отношениях важно с самого начала выстраивать диалог и обозначать личные границы. Об этом заявила певица заслуженная артистка РФ Алсу в новом интервью на YouTube.

По словам артистки, отношения должны быть комфортными для обоих партнеров и строиться без недосказанностей и вынужденных компромиссов. Она подчеркнула, что привычки, сформированные в первые годы общения, со временем закрепляются, и изменить их спустя пять или десять лет бывает крайне сложно. Особенно это касается неуважительного тона и оскорблений, которые, будучи допущенными в начале, позже воспринимаются как норма.

«Вдруг ты начинаешь: „А вот что ты не называй меня дурой больше“. „В смысле? Я тебя всю жизнь называл, ты никогда не обижалась, а что вдруг?“ Ну то есть такие моменты да, их уже не убрать», — отметила Алсу.

Певица также подчеркнула, что «в отношениях должно быть легко, без постоянного внутреннего напряжения».

Артистка добавила, что замалчивание проблем и привычка терпеть дискомфорт могут со временем привести к серьезному внутреннему конфликту. Накопленные претензии, по ее мнению, становятся «бомбой замедленного действия», способной разрушить даже долгий союз.

Ранее сообщалось, что Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года после 18 лет брака. В семье родились двое дочерей и сын. В апреле 2025 года бывшие супруги заключили мировое соглашение. До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский заявлял, что супруги делили имущество общей стоимостью более 10 миллиардов рублей, включая недвижимость, автомобили и доли в компаниях.

