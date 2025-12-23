«Главное, чтобы живая»: какие женщины нравятся Шаляпину в постели

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Прохор славится любовью к опытным представительница прекрасного пола.

Какие женщины нравятся Шаляпину в постели

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прохору Шаляпину в постели нравятся скромные женщины

Певец и шоумен Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) рассказал, что в постели ему нравятся тихие и скромные женщины. Об этом артист рассказал в шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Во время съемок женщина спросила Прохора о том, каких женщин он предпочитает в постели: скромных или, наоборот, раскрепощенных. Ответ Шаляпина сильно рассмешил гостей шоу.

«Тихие скромницы. Самое главное, чтобы была живая и теплая, горячая конфетка», — иронично отметил Шаляпин.

При этом артист подчеркнул, что обсуждать такие интимные вещи лучше вне камер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шаляпин объяснил спорные слова о женщинах шестилетней давности. Шоумен участвовал в дебатах на тему феминизма, где занял традиционную патриархальную позицию. Теперь Шаляпин заявил, что резкая реакция со стороны общественности могла быть искусственно развернута его недоброжелателями. Артист пояснил, что подобный «черный» пиар нередко запускается платно через социологов и маркетологов с целью очернить публичную фигуру.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
В сейфе Эпштейна обнаружили наличные рубли
23:22
«Вообще исключено»: какой диеты придерживается Олег Меньшиков
23:19
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
23:11
«Главное, чтобы живая»: какие женщины нравятся Шаляпину в постели
23:00
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
22:44
Найдены обломки пропавшего самолета, в котором летел начальник генштаба Ливии

Сейчас читают

«Сейчас меня стошнит»: Аврора Киба описала первый поцелуй с Григорием Лепсом
Камера поцелуев Coldplay: что произошло с самой обсуждаемой парой этого лета
Зодиак и Черный Георгин: за серией громких убийств стоял один человек
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026