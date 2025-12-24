Сотрудники ДПС пострадали: уголовное дело возбудили после инцидента на юге Москвы

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Ранее на улице Елецкая прогремел хлопок.

Что за взрыв был в Москве ночью — фото и пострадавшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

СК устанавливает детали инцидента в Москве, где пострадали сотрудники ДПС

Следственные органы Следственный комитет РФ возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего на юге Москва, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Происшествие случилось на улице Елецкая улица. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Москве.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами работают на месте происшествия. Специалисты проводят осмотр территории, а также изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент инцидента и действия его участников.

Сообщается, что в ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз. В их числе — медицинская и взрывотехническая экспертизы, результаты которых помогут установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям причастных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

