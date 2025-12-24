«Сейчас — ужас»: Анна Шатилова предостерегла от поездок в Европу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 704 0

В советское время диктор посетила Францию, Англию, Италию, Японию и другие страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Диктор Анна Шатилова опасается ездить в Европу

Во времена Советского Союза ездить за границу было безопасно, поэтому все стремились посетить новые страны. В нынешнее время все кардинально изменилось. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru народная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилова на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

По словам Анны Николаевны, в советское время она посетила Францию, Англию, Италию, Японию и другие страны. Тогда заграничным поездкам помогал Дом Дружбы, который поддерживал культурный обмен. Однако в настоящее время в Европе перестало быть безопасно.

«Вы понимаете, такого, мне так кажется, такой агрессии не было. Сейчас ты посмотри, что происходит с Европой: мы раньше стремились в туристическую поездку, не было вот этих турагентств. Я ездила от Дома Дружбы, за свои деньги, все, секция театральная, группы — Советский Союз был за то, чтобы все республики были представлены. Ой, в Париж, в Англию, в Италию. И я рада, что я побывала во всех этих странах в советское время. Сейчас — ужас. <…>. Ты посмотри, что в Париже, что в Англии. Ты едешь в электричке, в автобусе, белая девушка, а он вонзает тебе в горло нож. И это сплошь. Вот это ужасно», — поделилась Анна Шатилова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Швеции впервые за 15 лет прошел неонацистский марш.

