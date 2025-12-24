Манипулоникс: в России нашли новый вид динозавра с уникальными когтями

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Палеонтологи обнаружили вид манипулоникса, приспособленного к добыче яиц.

Фото: 5-tv.ru

Российские учёные установили и описали новый вид динозавра, названного манипулоникс, обладавшего уникальными когтями, которые использовал для охоты на яйца других ящеров. Об этом сообщается в материале РИА Новости. 

По информации агентства, директор Палеонтологический институт имени Борисяка РАН Алексей Лопатин рассказал, что у манипулоникса были редуцированные передние конечности, но необычно развитый коготь и дополнительные шипы, с помощью которых он прокалывал и удерживал яйца динозавров более крупных видов. 

Останки этого хищного динозавра были обнаружены в пустыне Гоби в Монголии сотрудником института Валерием Решетовым в ходе совместной советско-монгольской экспедиции. Как отмечают учёные, новый вид позволил расширить представления о разнообразии питания и образе жизни мелких динозавров позднего мелового периода. 

Предыдущие исследования считали, что крупный коготь у подобных ящеров служил для добывания насекомых из земли, однако новая реконструкция даёт основания предполагать специализацию на яйцах соплеменников. Эта находка важна для понимания экологических ниш, которые занимали различные виды динозавров.



