«На стол не подавать»: астролог рассказал, как правильно встретить Новый год

Астролог Солодухин: на новогодний стол 2026 не стоит подавать конину

Блюда из конины на Новый год есть не стоит. Об этом сказал астролог Александр Солодухин на пресс-конференции, а его процитировало информационное агентство URA.RU.

«По восточному календарю 17 февраля наступает Год огненной лошади. Нужно больше красного цвета. Конину лучше на стол не подавать. Кушайте что угодно, только не конину», — отметил Солодухин.

Он также добавил, что стоит использовать в интерьере или в одежде как можно меньше синего. Ведь оттенки данного цвета являются символами воды — стихии, противоположной главенствующему в 2026 году огню.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сохранить дух зимнего праздника, при этом еще и объединить семью. В детстве Новый год был сказочным и волшебным временем, но с возрастом отношения к последним дням декабря меняется. Ведь нужно суметь не утонуть в рутине и бесконечном списке дел, которые необходимо успеть завершить до конца года. К тому же подход к Новому году у всех разный, особенно это заметно, когда за праздничным столом собираются разные поколения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.