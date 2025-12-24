«На стол не подавать»: астролог рассказал, как правильно встретить Новый год

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Обратите внимание на символ наступающего 2026-го, а также его стихию.

Что нельзя подавать на новогодний стол 2026

Астролог Солодухин: на новогодний стол 2026 не стоит подавать конину

Блюда из конины на Новый год есть не стоит. Об этом сказал астролог Александр Солодухин на пресс-конференции,  а его процитировало информационное агентство URA.RU.

«По восточному календарю 17 февраля наступает Год огненной лошади. Нужно больше красного цвета. Конину лучше на стол не подавать. Кушайте что угодно, только не конину», — отметил Солодухин.

Он также добавил, что стоит использовать в интерьере или в одежде как можно меньше синего. Ведь оттенки данного цвета являются символами воды — стихии, противоположной главенствующему в 2026 году огню.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сохранить дух зимнего праздника, при этом еще и объединить семью. В детстве Новый год был сказочным и волшебным временем, но с возрастом отношения к последним дням декабря меняется. Ведь нужно суметь не утонуть в рутине и бесконечном списке дел, которые необходимо успеть завершить до конца года. К тому же подход к Новому году у всех разный, особенно это заметно, когда за праздничным столом собираются разные поколения.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

