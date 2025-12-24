Скончались два пострадавших при взрыве в Москве сотрудника ДПС

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 87 0

Инцидент произошел у здания местного ОМВД.

Если ли погибшие от взрыва у знания ОМВД в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Два сотрудника ДПС, пострадавшие при взрыве на юго-востоке Москвы, скончались. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел полвторого ночи у здания ОМВД на улице Елецкая. По факту случившегося Следственным комитетом (СК) России по городу Москве было возбуждено уголовное дело.

Известно, что идет расследование, и в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стояло за убийством генерала Сарварова. Следствие отрабатывает разные версии, по одной из них, преступление было организовано представителями украинских спецслужб. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Однако есть вероятность, что со временем оно будет переквалифицировано как теракт.

