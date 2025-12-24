Daily Mail: ежедневное употребление алкоголя может спасти от деменции

Ученые из Университета Сучжоу в Китае провели крупное исследование, показавшее, что ежедневное умеренное употребление алкоголя снижает риск развития деменции более чем на треть по сравнению с полным отказом от него. Об этом сообщает Daily Mail.

«Польза» алкоголя

Исследователи установили, что алкоголь полезен как сам по себе, так и в сочетании с едой, причем тип напитка практически не имеет значения. Эти выводы противоречат более ранним исследованиям, которые указывали, что любое употребление алкоголя повышает риск деменции. Почти миллион человек в Великобритании страдают от этого неизлечимого заболевания, которое ежегодно уносит жизни около 75 000 человек.

В многочисленных прошлых исследованиях изучалось влияние алкоголя на риск деменции. Некоторые из них демонстрировали защитное действие от регулярного употребления в небольших количествах, но другие не выявили такой пользы. Например, крупное исследование Оксфордского университета в начале этого года не показало положительного влияния на мозг.

Детали исследования

Последнее исследование китайских экспертов отследило почти 300 000 человек из базы данных UK Biobank. Она была создана более 20 лет назад и хранит в себе информацию о состоянии здоровья тысяч британцев. Ученые зафиксировали особенности употребления алкоголя и сопоставили их с диагнозами, связанными с деменцией.

Результаты выявили, что у мужчин и женщин, выпивающих пару кружек пива или два-три бокала вина в день, вероятность развития деменции в дальнейшем значительно ниже, чем у тех, кто редко употребляет алкоголь или не употребляет его вовсе.

Злоупотребление алкоголем, по-видимому, не влияет на риск развития заболеваний.

Возможные объяснения и оговорки

Исследователи признали, что одним из объяснений положительных результатов может быть тот факт, что многие непьющие люди ранее были заядлыми пьяницами. Однако ученые предположили, что низкий уровень потребления алкоголя защищает мозг от повреждений, ведущих к деменции, а также от депрессии.

В отчете ученые заявили, что их выводы имеют определенные последствия для общественного здравоохранения. Употребление алкоголя в малых или умеренных количествах может рассматриваться как потенциальная часть плана по профилактике деменции у тех, у кого нет заболеваний печени или риска развития алкогольной зависимости.

Новогодние праздники

Это исследование особенно актуально для периода праздников. Застолья с большим количеством алкоголя — обычно дело для новогодних каникул. Ежедневное употребление одного-двух бокалов в эти недели может снизить риски деменции в долгосрочной перспективе.

