Количество погибших при взрыве в Москве у здания ОМВД возросло до трех

Число погибших при взрыве на юго-востоке Москвы возросло до трех. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

«В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — уточнили в ведомстве.

Врыв произошел полвторого ночи 24 декабря у здания ОМВД на улице Елецкая. Известно, что два сотрудника ДПС, заметив подозрительного человека у одного из служебных автомобилей полиции, приблизились для его задержания. Когда они подошли, в действие было приведено взрывное устройство.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

