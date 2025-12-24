Количество погибших при взрыве в Москве у здания ОМВД возросло до трех
Перед тем, как произошла трагедия, полицейские заметили подозрительного человека.
Число погибших при взрыве на юго-востоке Москвы возросло до трех. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.
«В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — уточнили в ведомстве.
Врыв произошел полвторого ночи 24 декабря у здания ОМВД на улице Елецкая. Известно, что два сотрудника ДПС, заметив подозрительного человека у одного из служебных автомобилей полиции, приблизились для его задержания. Когда они подошли, в действие было приведено взрывное устройство.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».
