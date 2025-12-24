Умер победитель Олимпиады 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 57 0

Кроме того, атлет получил «бронзу» на Евро-1971 и в Монреале в 1976 году.

Скончался олимпийский чемпион Анатолий Бондарчук

Фото: © РИА Новости/Н. Селюченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Канаде умер советский чемпион по метанию молота Анатолий Бондарчук. Об этом пишет Sports.ua.

Спортсмен скончался в городе Камлупс. Бондарчук был выдающимся советским легкоатлетом и тренером, взявшим первенство на олимпийских соревнованиях в Мюнхене в 1972 году. Он стал четырехкратным чемпионом СССР 1969, 1970, 1972 и 1973 годов.

Будущий рекордсмен появился на свет в мае 1940 года в Староконстантинове Хмельницкой области. В Мюнхене ему было суждено показать доселе невиданный результат — 75,50 метров. Спортсмен и ранее устанавливал рекорды — в 1969-м он метнул снаряд на 74,68 метров и 75,48 метров.

Кроме того, атлет получил «бронзу» на Евро-1971 и в Монреале в 1976 году. После завершения карьеры Бондарчук стал тренером, наставником сборной СССР. В ноябре 1992-го он заключил трехлетний тренерский контракт с португальским клубом «Спортинг».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался народный артист СССР Асанали Ашимов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
«Я экспериментатор»: Анна Шатилова раскрыла авторский рецепт селедки
11:26
«Праздничное лицо»: как нейтрализовать вред от алкоголя и нездорового питания
11:11
«Как будто она старшая»: Наталия Власова про отношения с дочерью
10:59
Не дадут себя в обиду: девять российских актрис, владеющих боевыми искусствами
10:48
Жесткий дипломат в элегантном платье: Мария Захарова отмечает юбилей
10:44
Путин поздравил Алиева с днем рождения

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
«Не надо обращаться к Слаю»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии за вклад в культуру
«Ураган» снес позиции ВСУ на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026