Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Текст обращения был опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил достижения Азербайджана в социально-экономическом развитии в поздравлении. Он подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева страна укрепила позиции на международной арене.

«Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях», — отметил Путин, обращаясь к Алиеву.

Также президент РФ обратил внимание на характер российско-азербайджанских отношений. По его словам, они опираются на давние традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество будет и дальше развиваться в русле стратегического партнерства и союзничества, отвечая интересам народов двух стран.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве высоко оценивают итоги недавней двусторонней встречи президентов. Он отметил, что Азербайджан продолжает активно участвовать во всех форматах Содружества Независимых Государств (СНГ), а отношения между Москвой и Баку последовательно развиваются.

Последняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась в Таджикистане 9 октября. Президент РФ подчеркнул уже на следующий день, что никакого кризиса в межгосударственных отношениях между Россией и Азербайджаном не существовало.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин и Алиев обсудили по телефону совместные проекты РФ и Азербайджана в области энергетики.

