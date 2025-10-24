Путин и Алиев обсудили по телефону совместные проекты РФ и Азербайджана в области энергетики

Путин и Алиев обсудили по телефону совместные проекты РФ и Азербайджана

Владимир Путин поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым. Президенты России и Азербайджана обсудили ряд вопросом двусторонней повестки.

Лидеры условились продолжать активное развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере.

Также были затронуты аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

