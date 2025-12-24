«Девчонки, не надейтесь»: рэпер Гуф устал от поклонниц и рассекретил новый роман

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Музыканта больше не интересуют мимолетные интрижки.

С кем состоит в отношениях рэпер Гуф

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Гуф высказался о навязчивом внимании со стороны поклонниц

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, заявил, что больше не свободен, и публично попросил поклонниц перестать рассчитывать на личное внимание от него. К поклонницам он обратился в личном блоге в соцсетях.

Музыкант подчеркнул, что мимолетные интрижки его больше не интересуют, а прежний образ жизни остался в прошлом.

По словам Гуфа, ему надоело объяснять одно и то же каждой поклоннице, поэтому он решил высказаться сразу для всех. Он прямо дал понять, что находится в отношениях, и попросил девушек «не надеяться». При этом он добавил, что прошлые связи не делают его чьей-то «судьбой».

«Пожалуйста, девчонки, не надейтесь», — написал артист в блоге.

Также исполнитель хита «Город дорог» признался, что его раздражает излишнее внимание со стороны фанаток. В обращении он отметил, что ему порядком надоела фраза «мне нравится Леша, а не Гуф», с которой к нему часто обращаются. Рэпер дал понять, что не готов возвращаться к прежнему формату жизни.

Выяснилось, что избранницей исполнителя стала 37-летняя певица в жанре шансон Вероника Нестерова. Роман пары начался осенью прошлого года. Сначала Долматов утверждал, что между ними исключительно рабочие отношения и уклончиво пояснял, что их «связала музыка».

Однако Нестерова опубликовала совместные снимки с Гуфом из Таиланда, подтвердив этим роман с музыкантом. Певица заверила подписчиков, что их связь — не выдумка, и отношения у пары настоящие.

Известно, что Вероника Нестерова трижды была замужем. У нее есть сын Роман от первого брака и дочь Владислава от другого мужчины. Также артистка выходила замуж за избранника по имени Никита в третий раз.

Личная жизнь самого Гуфа также была насыщенной. Его первой женой стала телеведущая Айза-Лилуна Ай, от которой у рэпера есть 15-летний сын Сэм. Затем он несколько лет состоял в отношениях с певицей Кэти Топурией.

Долматов женился на модели Юлии Королевой в 2021 году, и у пары родилась дочь Тина, которой три года.

Артист познакомился на Пхукете с Разият Салаховой в конце 2023 года и спустя год сделал ей предложение со сцены собственного концерта. Однако пара рассталась летом. Теперь, судя по всему, в личной жизни Гуфа началась новая глава.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая девушка Гуфа получила пять лет колонии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
«Мне повезло»: Анна Шатилова раскрыла секрет хороших отношений со свекровью
14:43
Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
14:36
Дети решают: как могут измениться условия семейной ипотеки в 2026 году
14:23
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
14:21
Фейковые бренды: мошенники атакуют россиян фишинговыми ссылками перед праздниками
14:08
«Редко получается»: Стас Михайлов раскрыл главное новогоднее желание

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Пьяные родители, сон в коридоре: как Оксана Самойлова праздновала Новый год в детстве
«Праздничное лицо»: как нейтрализовать вред от алкоголя и нездорового питания
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026