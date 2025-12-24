Песков: Россия пока что не получала сигналов от Франции о возобновлении диалога

Евгения Алешина
Кремль проинформирует, если по этому вопросу будут какие-то изменения.

Видео: Дмитрий Песков о диалоге Франции и России

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Россия пока что не получала сигналов от Франции о возобновлении диалога. Если что-то изменится — Кремль проинформирует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Когда это произойдет, мы вас проинформируем», — сказал он.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что предложение французского президента Эммануэля Макрона возобновить диалог с РФ вызвало вопросы в Евросоюзе, а также продемонстрировало кризис европейской дипломатии.

Затем начались дискуссии о том, кто бы мог выступить в роли собеседника президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Франция приняла к сведению открытость Кремля для переговоров с Макроном, передавал телеканал BMFTV 21 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии заявили о политических рисках для Макрона после слов о диалоге с РФ. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с российским лидером Владимиром Путиным может обернуться для него политическими трудностями. Такое мнение высказал представитель финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

