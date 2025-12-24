Безработица и крах экономики? Какие проблемы ИИ может создать в 2026 году

Daily Mail: вложения в ИИ в 2026 году могут привести к краху экономики

Банк Англии и эксперты предупреждают о серьезных последствиях, к которым могут привести вложения в искусственный интеллект в 2026 году. Среди них — экономические проблемы, потеря рабочих мест и рецессия, уточняет Daily Mail.

Тревожные сигналы на рынке

В последние месяцы опасения по поводу перегретого ажиотажа в сфере ИИ усилились. Крупные компании продолжают вкладывать миллиарды в эту технологию. Банк Англии предупреждает о возможных рисках: фирмы тратят огромные суммы на ИИ, но нет никаких гарантий, что вложение будет оправдано. Модели ИИ с открытым исходным кодом могут снизить стоимость технологий, если не будут уступать закрытым аналогам.

Сходства с прошлыми кризисами

Вопрос о перегретом ажиотаже вокруг ИИ остается открытым: есть сходства с прошлыми «пузырями» на фондовом рынке, где компании вкладывают в технологию в расчете на будущую прибыль. Однако сохраняется разрыв между затратами на ИИ и реальными доходами — многие фирмы в долгосрочной перспективе проиграют. В 2026 году разрыв между перспективными и бесперспективными акциями ИИ без сомнения усилится.

Мнения экспертов

Из ситуации все еще можно извлечь пользу. Вычислительные мощности, энергоснабжение и пропускная способность центров данных ограничены, на восстановление уйдут годы. Это дает время для инвестиций и внедрения ИИ в 2026 году, сохраняя дисциплину оценок.

Инвесторы все чаще сомневаются в рентабельности вложений в ИИ. Компании с четкой монетизацией выиграют, без нее — вряд ли. Рост есть, но не всегда от ИИ напрямую: скрытая монетизация через улучшение бизнеса уже масштабна и недооценивается.

По мнению экспертов, инвесторы не зря переживают об окупаемости трат. Однако те, кто здраво оценит риски вложений сферу искусственного интеллекта, точно останутся в выигрыше.

Риски для инвесторов

Для инвесторов ИИ стал модным сектором с высокой доходностью. По данным Etoro, 53% розничных инвесторов в Великобритании верят в рост акций ИИ-компаний в 2026 году. В 2025-м ключ — спокойствие, покупка на спаде, последовательные вложения. Что будет в следующем году — другой вопрос.

