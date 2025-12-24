Путин сообщил о снижении инфляции в России

Инфляция в России постепенно снижается, а структура национальной экономики меняется в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что несмотря на текущие вызовы, Россия продолжает двигаться вперед и развиваться. Кроме того, наблюдается стабильность в ключевых показателях макроэкономики.

Безработица в стране достигла отметки исторического минимума, а правительство обеспечивает сбалансированность бюджета, благодаря чему финансовая отрасль сохраняет устойчивость, подчеркнул Путин.

Ранее в ходе Прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» Президент РФ охарактеризовал социально-экономическую ситуацию как устойчивую, даже при наличии внешних ограничений. Глав государства отметил, что ВВП вырос на 1% за 2025 год и на 9,7% за последние три года, а инфляция удерживается ниже 7%.

Одновременно с этим продолжается рост реальных зарплат, а уровень безработицы остается минимальным. Правительство было вынуждено повысить НДС и утильсбор, чтобы сбалансировать бюджет, подчеркнул российский лидер.

