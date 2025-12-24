Путин поручил найти решение по поддержке многодетных семьей при росте их доходов

Дарья Корзина
Президент подчеркнул, что если человек выходит на работу и семья из-за этого теряет выплаты, то им нет смысла легально трудоустраиваться.

Президент России Владимир Путин поручил правительству выработать решения, которые позволят многодетным семьям сохранять право на государственную поддержку при незначительном росте доходов. Соответствующее заявление глава государства сделал 24 декабря.

«Вы знаете дело в том что семьи теряют право на получение единого пособия в том случае если их совокупных совсем немного превышает установленные критерии. <…> Нужно найти гибкое правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи», — заявил он.

Путин подчеркнул, что потеря выплат при официальном трудоустройстве лишает семьи стимулов работать легально. В результате, отметил он, это негативно отражается как на доходах граждан, так и на наполнении бюджета.

Ранее, подводя итоги года, Путин называл сокращение поддержки многодетных семей при небольшом превышении порога нуждаемости ошибочным и отмечал, что этот вопрос должен быть доработан с участием Министерства финансов.

